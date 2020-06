Terreurverdachte werkte vlak voor arrestatie met kwetsbare jongeren

Motief is onduidelijk

Het is onduidelijk waarom N. zoveel moeite deed om in de jeugdzorg te werken. De politie legt in een proces-verbaal een link met de aanslag die hij volgens justitie beraamde: "Om ervoor te zorgen dat zijn vrouw en dochter financieel onbezorgd zouden achter blijven, wilde N. hard werken voor hun nalatenschap."

Hardi N. werd in september 2018 opgepakt, na een spectaculaire undercoveroperatie van de politie. In een vakantiehuisje in Weert had hij kort voor zijn arrestatie geoefend met Kalasjnikovs, handvuurwapens en bomvesten. Het wapentuig was vooraf onklaar gemaakt. De spullen werden overhandigd door twee politie-infiltranten die zich voordeden als wapenleveranciers.

N. heeft bekend dat hij een aanslag aan het beramen was. Hij stelt dat hij daartoe is uitgelokt door politie en justitie. N. staat samen met vijf andere verdachten terecht. Woensdag begint de inhoudelijke behandeling van het grootste terrorismeproces van de afgelopen jaren. Er zijn elf dagen voor uitgetrokken.

Serge Weening, de advocaat van Hardi N. reageert op het bericht dat zijn client met kwetsbare jongeren werkte: " Dit is niet waar het in dit onderzoek om draait. De politie heeft hier ook geen uitgebreid onderzoek naar gedaan."

Verontrustend

Jan-Willem Weenink, die aan de Erasmus Universiteit het (dis)functioneren van zorgverleners onderzoekt, noemt de zaak verontrustend. "In deze situatie zie je dat het is misgegaan, waar er niet goed is gecontroleerd op de identificatie. En dat betekent dat mensen met kwade of verkeerde bedoelingen zich toegang kunnen verschaffen tot de zorg."

Het lijkt Weenink verstandig om te onderzoeken of dit alleen in deze situatie fout is gegaan of dat dit breder speelt binnen in gezondheidszorg. "Ik kan me voorstellen dat de betreffende zorginstellingen hun beleid nader tegen het licht houden."