Amerikaanse agenten massaal gefilmd: 5 vragen over de impact hiervan

Maar er zijn ook zaken geweest waarop de beelden van de politie zelf juist een ander perspectief gaven. Al hebben ze hem lang niet altijd aanstaan, Amerikaanse agenten dragen een bodycam. Op de beelden van een agent kan bijvoorbeeld te zien zijn dat een verdachte een beweging maakte, mogelijk naar een pistool. Dat kan door de politie in een rechtszaak gebruikt worden als verdediging.

4. Hoe belangrijk zijn de video's in de rechtbank?

Heel belangrijk. Ook in oude zaken kunnen video's het verschil maken. Dat zagen we bij de dood van Ahmaud Arbery, de jogger die in februari dit jaar in Georgia werd doodgeschoten. Pas in mei werden er twee verdachten gearresteerd, omdat toen pas de beelden van de schietpartij opdoken.