Aantal coronadoden boven de 6000, bijna de helft overleed in verpleeghuis

Het RIVM kijkt van alle overleden patiënten die jonger zijn dan 70 of er sprake is van onderliggende aandoeningen. Bij 70 procent is dat het geval. Het vaakst gaat het dan om hart- en vaatziekten, diabetes of een chronische longaandoening.

Er overleden meer mannen dan vrouwen: 55 procent van de overleden patiënten is man.

De overlijdens zijn ook niet gelijkmatig over het land verdeeld. Een kwart van de sterfgevallen was in Noord-Brabant. Op onderstaande kaart zie je het aantal doden per gemeente, afgezet tegen het aantal inwoners.

Sterfgevallen per gemeente