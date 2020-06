Politieke kopstukken onder ede gehoord in toeslagenaffaire

'Geschonden vertrouwen'

De motie van GroenLinks krijgt steun van de hele coalitie. Aanleiding voor de 'mini-enquête' is dat ondanks alle onderzoeken naar de ontspoorde fraudejacht er nog steeds 'vragen' zijn over de politieke besluitvorming bij de harde stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en over excessen in de fraudejacht. Antwoorden over de rol van de politiek – en wie wist wat wanneer – zijn nodig 'om het geschonden vertrouwen' van burgers te herstellen, stelt de Kamer nu.

De Kamer wil afspraken maken met het Openbaar Ministerie (OM) om het strafrechtelijk onderzoek naar ambtsmisdrijven door de Belastingdienst niet te schaden. De huidige staatssecretarissen Hans Vijlbrief (Belastingdienst) en Alexandra van Huffelen (Toeslagen) deden twee weken aangifte bij het OM wegens vermoedens van ambtsmisdrijven. Het gaat om 'knevelarij' (het onterecht stopzetten en terugvorderen van toeslagen) en 'beroepsmatige discriminatie', vanwege het selecteren op tweede nationaliteit.