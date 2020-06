Eerste Nederlandse coronapatiënten hadden al klachten in januari

Voor het eerst klachten

De nieuwe gegevens komen uit het landelijk systeem voor meldingsplichtige infectieziekten van het RIVM, waar de GGD-regio’s aan rapporteren. In dat systeem wordt onder meer de datum voor de eerste ziektedag van patiënten geregistreerd. Dat is de dag waarop een patiënt naar eigen zeggen voor het eerst coronaklachten kreeg.

Omdat in veel gevallen niet meteen getest is, is niet bekend of deze klachten vanaf het begin ook daadwerkelijk het gevolg waren van Covid-19. Feit is wel dat alle personen later via een test positief bleken.

De gegevens over de eerste ziektedag worden veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding. Zo gebruikte directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM dergelijke cijfers vandaag nog in een toelichting aan de Tweede Kamer.