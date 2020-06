Nieuwe klap voor Congo: ebolauitbraak in grote stad

De ebolauitbraak in het noordoosten van het land is ook nog niet onder controle. Het virus heeft sinds augustus 2018 aan zeker 2280 mensen het leven gekost. De epidemie is pas officieel voorbij als er 42 dagen geen nieuwe gevallen zijn gemeld. In april leek het de goede kant op te gaan, tot er drie dagen voor de deadline opnieuw ebola werd geconstateerd.

Coronavirus

In de Democratische Republiek Congo zijn officieel 72 mensen gestorven door het coronavirus, maar experts twijfelen of dat sterftecijfers klopt. Er kan amper worden getest en hulpverleners krijgen veel weerstand van de bevolking, zo vertelde een van hen eerder tegenover RTL Nieuws.