'Ze richten op ons': Amerikaanse pers slaat alarm na geweldsincidenten

Afgelopen nacht werd een verslaggever van Vice News nog door een agent tegen de grond gedrukt, waarbij ook traangas zou zijn gebruikt. Toen hij aangaf dat hij er als journalist was, zei de agent "Dat maakt me niets uit", zo is te zien in deze video.

Ook demonstranten richtten zich tot de media. Een verslaggever van Fox News werd tijdens een protest bij het Witte Huis belaagd, waarbij ook zijn camera werd vernield.

Demonisering van media

In een verklaring van de persorganisatie Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) wordt de Amerikaanse president Trump als onderliggende oorzaak genoemd.

"De jarenlange demonisering van de media door president Trump is nu tot bloei gekomen, waarbij zowel de politie als de demonstranten zich richten op duidelijk geïdentificeerde journalisten met geweld en arrestaties", schrijft RSF. Tegelijkertijd is in Amerika het vertrouwen in de media fors gedaald.