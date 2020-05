Pas op met satéprikkers bij barbecue: 'Honden slikken ze in'

Meestal hebben de dieren die langskomen bij Ruijter nog nergens last van. "Mensen zijn er vaak op tijd bij en dat is goed, want dan hoef ik ze nog niet door te verwijzen naar een chirurg." Wachten mensen langer, dan moet dat wel. "Een maag leegt zich namelijk binnen 4 à 6 uur en dan kan het zijn dat de prikker door gaat naar de darmen." Ruijter roept alle baasjes dan ook op om meteen naar een dierenarts te gaan als je merkt dat je hond of kat een prikker heeft gegeten.

Gulzige honden

Een verbod op saté- en cocktailprikkers vindt Ruijter niet nodig. "Ik wil ook zeker niet zeggen dat mensen niet meer mogen barbecueën. Het gaat erom dat ze goed opletten. Ook als je hond goed is opgevoed, is een stokje verleidelijk, dus let op dat ze er niet bij kunnen. Leg je eten hoog weg en laat geen stokjes slingeren op de grond."