Traangas, rubberen kogels en vuurwerk bij rellen in Minneapolis

Verschillende Amerikaanse staten willen nu de nationale garde inzetten tegen de rellen die zijn uitgebroken. De nationale garde zou de lokale politie moeten ondersteunen.

De Amerikaanse nieuwszender CNN meldt dat in zeker acht staten daarvoor toestemming is gegeven of in ieder geval hulp is gevraagd van de reservestrijdkrachten. Het gaat om Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Utah en Texas. Ook hoofdstad Washington doet er een beroep op.