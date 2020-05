Amsterdamse rapper (17) opgepakt met vuurwapen bij opnames clip

In drillrapclips bespotten en bedreigen groepen jongeren elkaar en worden vaak wapens getoond. Volgens de politie ligt echt geweld op de loer bij zulke clips.

"Rap is een gewaardeerde, eigentijdse muzikale uitingsvorm over wat met name jongeren bezighoudt", zegt een woordvoerder. Maar de verheerlijking van geweld, bedreigingen, wapenbezit en het tonen van messen en vuurwapens alsof het de normaalste zaak van de wereld is, noemt de politie 'zorgelijk en onacceptabel'.