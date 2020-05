CNN-journalist gearresteerd tijdens live-verslag over rellen in Minneapolis

Een correspondent van de Amerikaanse nieuwszender CNN is gearresteerd terwijl hij in Minneapolis verslag deed van de protesten. Live op televisie was te zien hoe de journalist werd afgevoerd door politieagenten.

Omar Jimenez wordt middenin zijn live-verslag onderbroken door de agenten. Hij legt ze uit dat hij een journalist is en mee wil werken, maar krijgt geen gehoor. "Je bent gearresteerd", zegt een agent tegen hem. Op de vraag waarom krijgt hij geen antwoord. Niet veel later werden ook de twee collega's die bij Jimenez waren, gearresteerd. Bekijk hier de beelden: Bekijk deze video op RTL XL Alles was te zijn tijdens de live-uitzending. CNN reageert op Twitter op de arrestatie. De nieuwsorganisatie noemt het een duidelijke schending van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Ze eisen dat hun drie medewerkers weer vrij worden gelaten. Lees ook: Fatale arrestatie van zwarte man in Minneapolis schokt Amerika Rellen lopen op Er zijn rellen in de stad naar aanleiding van de dood van de 46-jarige zwarte man George Floyd. Tijdens diens arrestatie maandag plaatste een witte agent minutenlang zijn knie op de keel van Floyd. Hij overleed aan de gevolgen daarvan in het ziekenhuis. De agent en drie collega's die bij de arrestatie waren zijn ontslagen. De protesten lopen hoog op. De politie heeft met rubberkogels geschoten en traangas gebruikt. In het zuidoosten van Minneapolis werd een politiebureau bestormd en in brand gestoken. Politiebureau in Minneapolis in brand gezet Bekijk deze video op RTL XL De sfeer is grimmig in de stad.