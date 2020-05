Haagse man die met hakbijl meerdere mensen verwondde, is zwaargewond

De man liep gisteravond rond 19 uur schreeuwend met een bijl over de Neptunusstraat en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers moesten in een ambulance worden behandeld. Eén van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie werd ingeschakeld om de man te kalmeren. Agenten hebben hem daarbij in zijn been geschoten, meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De man raakte daarbij zwaargewond en ligt in een ziekenhuis.

Kalmeren

Het is vooralsnog niet duidelijk wat de man heeft bezield. Het OM roept getuigen op om zich te melden. Volgens regionale media is de man een bekende uit de buurt. De man is nog niet verhoord.

Het Openbaar Ministerie meldt dat meerdere mensen aangifte hebben gedaan van poging tot doodslag of bedreiging.