Uitslag Surinaamse verkiezingen uit frustratie deels online gezet

Bouterse wil nu een hertelling van alle stemmen, en die moet live op tv worden uitgezonden zodat er meer transparantie is voor de bevolking. Die hertelling lijkt er vooralsnog niet te komen. Het Onafhankelijk Kiesbureau van Suriname (OKB) zegt namelijk nog geen verzoek daartoe te hebben ontvangen van de president.

Maar ook als dat verzoek er wél was gekomen, had dat niet automatisch een hertelling betekend. "Als hij om mijn mening had gevraagd, dan had ik hem kunnen zeggen dat we op dit moment niet kunnen gaan hertellen. De hoofdstembureaus hebben hun werk al gedaan", zegt Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van de OKB tegen lokale media.