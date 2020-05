Microbiologen: we hadden meer kwetsbare groepen moeten testen

"Meer testen had zeker uitgemaakt", zegt hoogleraar microbiologie Bert Niesters van het UMCG in Groningen. "Zo is nagelaten om meer te testen onder kwetsbare ouderen in verpleeghuizen."

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie half maart opriep tot zoveel mogelijk testen, koos de Nederlandse regering ervoor op dat moment het testbeleid in te perken. Alleen ziekenhuispersoneel en risicopatiënten werden vanaf toen nog getest. De regering was bang voor een tekort aan testmaterialen.

'Capaciteit niet benut'

Waarom er niet eerder is opgeschaald, is Niesters een raadsel, "want ik heb heel veel overcapaciteit, de hele pandemie lang al. We hebben capaciteit voor 1000 testen per dag. Ik haal er nog maar zo'n 100. Dat is 10 procent. Er komen gewoon geen monsters binnen."

In het laboratorium van het Catharina Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen is het de afgelopen maanden ook nooit echt druk geweest. "Op het hoogtepunt heeft het maar op 40 procent van de capaciteit gedraaid", zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. "Het was soms wel moeilijk om aan testmateriaal te komen, maar er was altijd voldoende." Voss denkt dat geen enkel laboratorium aan de volledige capaciteit heeft gezeten.