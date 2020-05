Recorddroogte verhoogt risico op natuurbrand: zo droog is het bij jou

Satellietdata: bizar droge mei

De hoeveelheid bodemvocht is een maat om droogte te meten. Het Nederlandse bedrijf VanderSat monitort op basis van verschillende satellieten dagelijks voor elke hectare in het land hoe droog het is. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met wat er groeit.

De waarden die op dit moment worden gemeten, noemt oprichter Richard de Jeu bizar. "Wat wij zien met de satellieten is dat het eigenlijk in mei nog nooit zo droog is geweest." Over heel mei tot nu toe werd gemiddeld 13 procent bodemvocht gemeten. Het oude record uit 1988 was 16 procent. "Het is nu zo'n vijftig procent droger dan onder normale condities."

Op sommige plekken, bijvoorbeeld rondom natuurgebieden als de Brunssummerheide en De Maasduinen in Limburg, ziet VanderSat al dat er deze week minder dan 10 procent bodemvocht in de grond zit. Dat zijn condities die normaal gesproken alleen in zeer droge zomermaanden worden gemeten en waarbij in in de afgelopen jaren veel natuurbranden zijn geteld.

Zo droog is het nu in jouw buurt

Zoek via de kaart op je woonplaats. De kaart geeft weer hoe droog het op dit moment is op basis van berekeningen die VanderSat over de afgelopen week heeft gemaakt aan de hand van satellietdata.