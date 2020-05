Een wapenstok voor boa's? 'Wapen is nooit een verdedigingsmiddel'

Dat werk is volgens boa en kaderlid bij de Nederlandse Boabond Anita Meijer niet meer te doen zonder wapenstok. Zelf mag ze er een dragen, omdat ze werkt in het openbaar vervoer. Ze gebruikt hem niet vaak, maar dreigt er soms wel mee. "Het is triest dat we gebruik moeten maken van wapens, maar het is nodig, want tegenwoordig als er een confrontatie is met iemand, staat er binnen no-time een hele groep voor je. Dan ga je het zonder wapen gewoon niet redden."

Geweld in IJmuiden

Voorzitter van de Boabond Ruud Kuin noemt als voorbeeld het incident in IJmuiden afgelopen Hemelvaart. Daar werd een boa door een grote groep jongeren mishandeld. Hij moest naar het ziekenhuis.

"Ook al is de politie er in zo'n situatie snel, dan nog duurt het vaak een paar minuten", zegt Meijer. "Juist in die eerste paar minuten gaat het vaak fout. Dan moeten de boa's de middelen hebben, preventief, maar ook om zich in uiterste nood te kunnen verdedigen." Als de politie een wapen mag, waarom boa's dan niet, is de gedachte.