Eerste inschatting: partij Bouterse lijkt verkiezingen Suriname te verliezen

De NDP-partij van Bouterse legt het volgens de prognose af tegen oppositiepartij VHP van Chan Santhokhi. Zij lijken een ruime overwinning te behalen. Dat voorspelt opiniepeiler Marten Schalkwijk op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen.

Tien zetels verlies

De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (dat was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (dat was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (dat was 5 ).