Vakantiekaart: waar mag je deze zomer naartoe?

Geen vakantie toegestaan, versoepeling aangekondigd

Toelichting: Per 1 juli is reizen van en naar Spanje toegestaan. Reizigers hoeven dan niet meer in quarantaine. Dat moet nu nog wel. Bij aankomst in Spanje moet je nu 14 dagen in thuisquarantaine, dit kan uiteraard ook in de accommodatie.

Maatregelen: Bij alle verplaatsingen buitenshuis is het dragen van een mondkapje verplicht en dienen veiligheids- en hygiënevoorschriften in acht te worden genomen. Tijdens de quarantaine mag men alleen het huis of accommodatie verlaten voor de volgende uitzonderingen:

Het kopen van voedingsmiddelen, medicijnen of eerste levensbehoeften

Doktersbezoek

Overmacht of noodsituatie

Wat is er open? Sinds 24 mei mogen de terrassen op veel plekken weer open. De helft van de capaciteit mag worden gebruikt. Verder mogen ook musea hun deuren beperkt weer openen, net als zwembaden, enkele andere openbare gelegenheden en hotels. In sommige delen van het land mogen ook concertzalen, bioscopen en stranden weer mensen ontvangen. Wel gelden strikte regels en moeten mensen op 2 meter afstand van elkaar blijven.

Laatst bijgewerkt: 29/05