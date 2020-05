GGD gaat duizend medewerkers slachthuis Helmond testen

De uitslag is voor de GGD reden om nu ook alle medewerkers van het varkensslachthuis op korte termijn te testen op corona. Het gaat om ongeveer 1000 medewerkers, volgens een woordvoerder van de GGD. Wanneer de testen worden uitgevoerd, wordt later vandaag duidelijk.

De medewerkers die dit weekend positief zijn getest zijn alle drie keurmeesters van KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector).

Slachthuis Van Rooi in Helmond slacht zo'n 650 varkens per uur. Er wordt 18 uur per dag gewerkt.

