Zo wordt het einde van de ramadan wereldwijd (op afstand) gevierd

Tijdens de ramadan mogen moslims een maand lang overdag niet eten, drinken, roken of seks hebben. Het vasten begint vlak voordat de zon opkomt. De afgelopen maand was dat rond 4.00 uur ‘s ochtends. Deelnemers mogen pas bij het avondgebed weer eten en drinken, wat dit jaar rond 21.00 uur was.