Drie arrestaties in groot onderzoek naar internationale drugssmokkel

Er is beslag gelegd op de woning in Ouderkerk aan den IJssel, een luxe auto en de bankrekening van de bewoner. Daarnaast zijn juwelen, 20.000 euro contant geld, horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

Juwelen, diamanten en horloges

In België werden meer dan 2 miljoen euro in contant geld, 40 auto's, 90 motoren, juwelen, diamanten en horloges in beslag genomen. De bende wordt ervan verdacht jarenlang grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te hebben gesmokkeld.