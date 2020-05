Extreem grote hagelstenen in Texas: 'Deze zijn levensgevaarlijk'

"Dit is een van de grootste hagelstenen die ik ooit heb gezien", zegt meteoroloog Brian Verhoeven van Buienradar over de hagel die gisteren in Texas uit de lucht kwam. Het spookt al een aantal dagen in de Amerikaanse staat. Zogeheten supercel-onweersbuien trekken over.

"Menig stormchaser in de Verenigde Staten heeft deuken in zijn auto van grote hagelstenen, maar dit geeft wel meer dan een deuk", zegt Verhoeven. Degene die de foto hierboven nam zegt dat de hagelsteen een doorsnede van 20 centimeter zou hebben. "Of dat zo is, moet blijken als deskundigen ernaar gekeken hebben, maar ik heb ze in elk geval nog niet eerder zo groot gezien." Als je goed kijkt, zie je op de foto's dat de hagelstenen kleine uitsteeksels hebben. "Dat komt omdat het allemaal losse hagelstenen samengesmolten zijn", zegt Verhoeven. Die hagelstenen worden geproduceerd door supercel-onweersbuien."Dat zijn roterende onweersbuien en die rotatie geeft extra kracht aan de bui." Die supercel-buien zijn ook de buien waaruit bijvoorbeeld tornado's kunnen ontstaan. Enorme krachten Zo'n supercel-onweersbui gaat gepaard met een hele sterke verticale kracht. Hoe groter die verticale kracht, hoe groter een hagelsteen kan worden. "Een hagelsteen valt naar beneden als hij te zwaar wordt. Wanneer dat is, hangt af van die verticale kracht. Als die groot is, dan kan een hagelsteen langer aangroeien en zwaarder worden voor hij valt." Zo ziet zo'n supercel-onweersbui eruit: In Nederland komen supercel-buien maar zelden voor. De laatste was in 2016, toen vielen er hagelstenen met een doorsnede van tot wel 10 centimeter. De kans dat er de komende dagen in de Verenigde Staten meer van grote hagelstenen gaan vallen is groot. Het nationale weerbureau waarschuwt voor onweersbuien over het oosten van Iowa, het noorden van Illinois en het zuiden van Wisconsin. "Sommige zelfs mogelijk met tornado's. Ze waarschuwen ook specifiek voor onweersbuien met zeer grote hagelstenen en harde wind." Dit is waarom stormen namen en kleurcodes krijgen Bekijk deze video op RTL XL Zware stormen krijgen vaak namen, maar waarom eigenlijk? Maurice Middendorp van Buienradar legt het uit.