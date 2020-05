GGD gaat alle medewerkers slachthuis Helmond testen op coronavirus

Dat staat in documenten waarover onze onderzoeksredactie beschikt. Naast slachthuis Van Rooi in Helmond zijn ook keurmeesters in het slachthuis van VION in Boxtel besmet geraakt, blijkt uit de stukken.

Volgens de voedselautoriteit zijn twee NVWA-dierenartsen van de afdeling Keuren en zeven keurmeesters van KDS positief getest op het coronavirus, onder wie die in Boxtel en Helmond. Eén van de twee NVWA-dierenartsen die besmet zijn, werkt in het slachthuis in Helmond.

Besmettingen Groenlo

Het VION-slachthuis in Groenlo moest deze week dicht omdat 45 medewerkers besmet bleken. De keurmeesters die de NVWA-dierenartsen assisteren, kunnen er namelijk niet meer veilig werken.