Drugssmokkelaar via Zoom ter dood veroordeeld in Singapore

Geen klachten

De veroordeelde bevond zich in de gevangenis, zijn advocaat, de aanklagers en de rechters op andere locaties. De advocaat ziet er overigens geen probleem in. “De rechter was duidelijk te horen, er zijn geen nieuwe argumenten of feiten gepresenteerd. We hebben geen klachten”, aldus Peter Fernando. Hij gaat het vonnis met zijn cliënt bespreken en verwacht dat die in hoger beroep gaat.