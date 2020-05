Na maanden op noordpool terug naar nieuwe normaal: 'Ik kan me er niets bij voorstellen'

"We kijken hoe het ijs zich gedraagt in de winter en de lenteperiode. Daarover bestaan nog veel onduidelijkheden", vertelt Stefels vanaf het schip aan RTL Nieuws. De grote ijsbreker heeft zich daarom sinds september in het poolijs laten invriezen en laat zich een jaar lang meevoeren.

"Zo onderzoeken we de onderliggende atmosfeer, de wolkenvorming, de biologie, noem maar op. We hebben bakken aan nieuwe data verzameld, die we de komende tijd verder zullen uitwerken."

Andere planeet

Wanneer Stefels in februari aan boord van een Russische ijsbreker vertrekt naar de Polarstern, steekt in Europa het coronavirus de kop op. "Vanaf de noordpool zien ze de afgelopen maanden hoe de pandemie de wereld veranderd."

"We hebben het gevoel dat we op een andere planeet zitten. We voelen ons bevoorrecht", vertelt Stefels. "Ik kan me er gewoon niks bij voorstellen, hoe het is om in een wereld te leven waar jullie nu in leven. Dat je op anderhalve meter met je vrienden en familie moet afspreken."