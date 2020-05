Gegevens 9 miljoen klanten op straat na dataroof bij Easyjet

Volgens de luchtvaartmaatschappij is er snel actie ondernomen en hebben de kwaadwillenden geen toegang meer tot de gegevens. Na onderzoek bleek dat de hackers toegang hebben gehad tot de e-mailadressen en reisgegevens van 9 miljoen klanten.

Geen duidelijkheid over Nederlandse klanten

Klanten wiens gegevens bij de dataroof buit zijn gemaakt, horen uiterlijk 26 mei van Easyjet. Het bedrijf was niet bereikbaar voor vragen. Het is dan ook niet duidelijk of ook Nederlandse klantgegevens zijn buitgemaakt.

Uit het onderzoek bleek ook dat er bij een specifieke groep klanten, 2208 mensen, ook toegang is geweest tot hun creditcardgegevens. Zij krijgen allemaal ondersteuning aangeboden van Easyjet.