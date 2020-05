Ministerie doet aangifte tegen Belastingdienst om toeslagenaffaire

Zij willen dat het OM gaat onderzoeken of betrokken ambtenaren strafrechtelijk moeten worden vervolgd. De staatssecretarissen baseren zich bij dit besluit op een 'second opinion' over de toeslagenaffaire van de strafrechtadvocaat mr. Hendrik-Jan Biemond van Allen & Overy. Hij bestudeerde documenten over de toeslagenaffaire die in november werden vrijgegeven na een Wob-verzoek van RTL Nieuws en Trouw.

Burgers kapotgemaakt

Ambtenaren hebben zich volgens het advies mogelijk schuldig gemaakt aan 'knevelarij': het afpakken van toeslagen voor kinderopvang, zonder goede reden, en het terugvorderen van eerdere jaren. Ambtenaren zouden daardoor willens en wetens burgers kapot hebben gemaakt. Ook zou sprake zijn van 'beroepsmatige discriminatie' door het kijken naar afkomst: tweede nationaliteit. De Belastingdienst grijpt daarom nu in.

“Ik realiseer me dat deze aangifte een grote impact heeft op de gedupeerde ouders en de medewerkers van de Belastingdienst. Maar het advies van mr. Biemond is helder: het is belangrijk dat het Openbaar Ministerie hier naar kijkt”, stelt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. “Hopelijk draagt deze ingrijpende stap bij aan het op een rechtvaardige manier afsluiten van dit voor zovelen pijnlijke hoofdstuk.”