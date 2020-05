Tegemoetkoming vaste lasten voor ondernemers tot duizenden euro's hoger

In het eerste steunpakket van het kabinet konden getroffen ondernemers via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro.

Ondernemers uit getroffen sectoren die minstens 4000 euro omzetverlies leden, hadden recht op het bedrag. Maar in de praktijk bleek de 4000 euro voor sommige ondernemers heel genereus, maar voor andere juist heel mager.

Verruiming TOGS

Volgens ingewijden is de wens om de steun meer toe te spitsen op de reële situatie van verschillende ondernemers breed gedeeld. Bronnen noemen het 'logisch' om 'veel gerichter' geld te geven. De coalitiepartijen zijn vandaag over het nieuwe pakket geïnformeerd.

De uitbreiding van de TOGS kan flink in de papieren lopen. Volgens verschillende partijen wordt er nagedacht over een verruiming die kan oplopen tot minstens drie à vier keer de 4.000 euro die met het eerste pakket beschikbaar werd gesteld.

Bedrijven kunnen aanspraak maken op de nieuwe steunmaatregel als zij minstens 30 procent omzetverlies hebben.

Uitvoerbaar

"Het eerste pakket was een kanon", zegt een ingewijde. "Nu is het tijd om ook de situatie van ondernemers te bekijken." Het kabinet moet wel nog kijken hoe de verruiming ook uitvoerbaar is. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het aantal personeelsleden dat een bedrijf in dienst heeft, of een verlies van de omzet, afgezet tegen eerdere omzet.

Maar een regeling die voor iedereen hetzelfde is, is hoe dan ook gemakkelijker in te richten dan een gedifferentieerde regeling en niemand zit te wachten op een hele papierwinkel van ondernemers.

"Deze maatregel is echt bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Ook de horeca kan hiermee goed worden geholpen", aldus een hoge kabinetsbron.