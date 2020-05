Uit tests blijkt: mondkapjes van drogist helpen tegen verspreiding corona

Goed gebruik belangrijk

Vanaf 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. De regering maakte die maatregel onlangs bekend bij het versoepelen van de lockdownmaatregelen in Nederland. De reden is dat in het openbaar vervoer de anderhalve meter afstand niet realistisch is. Daarom moet iedereen in het openbaar vervoer een mondkapje op om te voorkomen dat je de ander kan besmetten. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een mondkapje.

"Ik denk dat voor de meeste mensen een tweelaags zelfgemaake masker voldoende is, met of zonder de filter. Het filtermateriaal zorgt mogelijk voor iets meer veiligheid voor jouzelf", zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss.

Wel wijst Voss erop dat maskers hun effectiviteit kunnen verliezen als mensen ze te lang aan een stuk door gebruiken of niet elke dag wassen. Ook is het van belang dat het mondmasker goed aansluit en dat je er niet met je handen aan komt.