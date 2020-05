Vera Lynn (103) oudste artiest ooit in Britse hitlijst met We'll meet again

Het was ruim tachtig jaar geleden al haar grootste hit. En nu staat ze er weer mee in de Britse hitlijsten. Zangeres Vera Lynn met het iconische nummer 'We’ll meet again'. Lynn is inmiddels 103 jaar, en dat maakt haar de oudste artiest ooit in de Britse charts.

Je kent het nummer ongetwijfeld, het een klassieker. En anders moet je hier nog even luisteren: Bekijk deze opname uit 1943: Vera Lynn zingt voor dolenthousiaste troepen. Het is een lied van hoop dat Lynn tijdens de Tweede Wereldoorlog zong voor de geallieerde soldaten. Het werd afgelopen weken ook veel gedraaid rond de herdenking van het einde van de oorlog, 75 jaar geleden. En aan het einde van die dag, op 8 mei, gingen veel Britten naar buiten om het lied te zingen. Niet helemaal spontaan, maar toch. Het was een bijzonder einde van een feest dat door de coronacrisis niet groots gevierd kon worden. Zingende Britten op 8 mei: Kennelijk raakt Lynn nog altijd een gevoelige snaar, en dat realiseerde ook koningin Elizabeth zich. Ze eindigde haar toespraak begin april over de coronapandemie die haar land zwaar heeft getroffen met de woorden: 'We’ll meet again'. Sindsdien is het nummer weer helemaal terug en putten de Britten net als ten hoop en steun uit de woorden van de voormalige ‘forces sweetheart’ Vera Lynn. Een herdenking in 2010: nog altijd de 'forces sweetheart', het liefje van de troepen. © Getty Images Het nummer is afgelopen tijd honderdduizenden keren gestreamd en is daardoor binnengekomen op de lijst met meest beluisterde liedjes, op nummer 55. En haar Greatest Hits-album uit 2017 staat nu op plaats 30 in de album Top 40. De zangeres zelf heeft nog niet gereageerd op haar hernieuwde succes. Ze zit met haar dochter en schoonzoon in zelfisolatie, omdat ze niet het risico wil lopen besmet te raken met het coronavirus. Ze liet Sky News eerder weten verrast te zijn dat koningin Elizabeth haar woorden gebruikte, maar ze vond ze wel toepasselijk gekozen. Haar boodschap: "As always, keep smiling through."