Onderzoek naar misstanden legt bom onder top Belastingdienst

Plichtsverzuim

Het OIF-rapport ligt zeer gevoelig. Het gaat over sleutelspelers die destijds verantwoordelijk waren voor de ontspoorde fraudejacht bij Toeslagen. Sommigen van hen bekleden nu zeer hoge posities binnen de Belastingdienst. Volgens goed ingevoerde bronnen stelt het rapport: hoe hoger de functie, hoe zwaarder de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Zeker als willens en wetens beleid werd gevoerd dat in strijd was met de wet. Dat komt neer op ‘plichtsverzuim’, waar in het ernstigste geval ontslag op staat.

Het ministerie van Financiën zegt in een reactie dat de politieke leiding van het ministerie en de Belastingdienst 'op hoofdlijnen' zijn geïnformeerd over het OIF-rapport en dat de tussenrapportage aanleiding was nu een extern onderzoek in te stellen. Vooralsnog richt dit zich alleen op de 'specifieke' klachten van deze klokkenluider en worden andere meldingen over dezelfde topambtenaren niet onderzocht.