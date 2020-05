Britse vrouw (47) overleden na aanval door coronaspuger

Hij zag zijn vrouw voor het laatst via een videoverbinding, vanuit het ziekenhuis. Kort daarna belde de dokter dat ze was overleden. Slechts tien mensen mochten bij de begrafenis aanwezig zijn, onder wie Belly's 11-jarige dochter Ingrid. Het meisje had haar moeder in het ziekenhuis niet meer kunnen spreken.

Opheldering geëist

De Britse spoorwegpolitie zegt de zaak zeer serieus te nemen en heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Zo wordt nog naar de coronaspuger gezocht. Maar ook de vakbond eist opheldering, vooral over de vraag of de spoorwegmaatschappij de vrouwen wel voldoende heeft beschermd.

Belly's nicht Agnes Ntumba vertelt aan Sky News dat de vrouwen na het incident doodsbang naar hun leidinggevende zijn gestapt, met het verzoek om de politie te bellen. Maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Er is in de systemen tot nu toe geen melding gevonden.

Hoe het met Belly's collega gaat, is niet bekend.