Pasgeboren baby's doelwit van terreuraanval op ziekenhuis Afghanistan

Ook IS heeft in het verleden aanslagen rondom het ziekenhuis gepleegd. Het hospitaal ligt in een wijk waar een sjiitische moslim-minderheid woont. Zij zijn een doelwit in de ogen van de soennitische extremisten van IS.

Begrafenis

Vandaag kwamen er ook veel mensen om het leven door een aanslag in het oosten van Afghanistan. Daar was een begrafenis van een politie-commandant het doelwit.

Zeker 24 mensen kwamen om, nadat een man zichzelf met een bomvest opblies. De aanwezigen waren net bezig met het laatste gebed. 68 omstanders raakten gewond. Ook deze aanslag is nog niet opgeëist.