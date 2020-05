Belastingdienst haalt met spoed alsnog nationaliteit uit systeem

'Institutioneel racisme'

De bewindslieden melden verder dat zij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inmiddels hebben geïnformeerd over het selecteren op tweede nationaliteit in de jaren 2012 – 2015, zoals vanochtend onthuld door RTL Nieuws en Trouw. Tot dusver is altijd ontkend dat (tweede) nationaliteit een rol speelde in extra controle en toezicht. De staatssecretarissen herhalen etnisch profileren ten strengste af te wijzen. In de Kamer is zeer kritisch gereageerd op het 'institutioneel racisme' van de Belastingdienst.

Bij de AP loopt al een jaar een onderzoek naar de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. In de toeslagenaffaire bleek dat veel gedupeerden een tweede nationaliteit hadden. Toeslagen heeft steeds gezegd dat daarop niet is geselecteerd, maar dat alleen werd gekeken naar de vraag of iemand Nederlander is. In 100 onderzoeken is tweede nationaliteit van mensen wel in beeld gebracht, op basis van oude gegevens die Toeslagen niet had mogen bewaren.

Het is onduidelijk wanneer dit onderzoek is afgerond. Volgende week debatteert de Kamer over de toeslagenaffaire en over het gebruik van nationaliteit door de Belastingdienst.