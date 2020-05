Mag ik een kinderfeestje organiseren in mijn tuin?

Binnen of buiten?

Volgens Bruijning maakt het ook voor kinderfeestjes uit of je ze binnen of buiten organiseert. "Stel er is tóch een kind uitgenodigd dat besmet is. Als hij of zij dan binnen praat, zingt of schreeuwt, dan kunnen de virusdeeltjes in de lucht komen. Zit je dan langdurig in een binnenruimte met elkaar, dan kunnen anderen de deeltjes weer inademen. Hoe meer je van die deeltjes inademt, hoe groter de kans dat je ook besmet raakt."

Buiten zit het anders, want daar is voldoende ventilatie. "Al is het in de eerste plaats natuurlijk belangrijk dat zieke kinderen thuisblijven." Wat betreft feestjes voor volwassenen is het simpel. Voor zowel binnen of buiten geldt: maximaal drie personen op bezoek. En anderhalve meter afstand houden.