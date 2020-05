Verpleeghuis na acht weken weer open: 'Moeder was heel verwonderd'

Acht weken kon Uta Stijnen haar moeder niet zien. Die woont namelijk in een verpleeghuis en daar was bezoek door de coronacrisis niet langer welkom. Tot nu, want vandaag gingen de deuren van De Dormig in Landgraaf weer open.

Het verpleeghuis van Uta's moeder is één van de 25 verpleeghuizen die meedoen aan een proef. Bezoek is onder strenge voorwaarden weer welkom. Als de proef slaagt, mogen meer verpleeghuizen per 25 mei weer voorzichtig beginnen met het toelaten van bezoekers. Lees ook: Familie wil contact ondanks corona; verpleeghuis plaatst hekken Mondkapje bij de deur Het bezoek verloopt wel anders dan normaal. Er mag maar één persoon per week komen en dat moet bovendien telkens dezelfde persoon zijn. "Bij de deur werd ik ontvangen met een mondkapje", vertelt Uta. "Vervolgens werd mijn temperatuur opgemeten en moest ik mijn handen desinfecteren. Daarna werd ik begeleid naar de afdeling van mijn moeder." Moeder Anni (79) wist dat haar dochter ging komen, 'maar ze reageerde alsnog heel verwonderd', zegt Uta. "Ze is niet iemand die haar emoties erg uit, maar ik kon aan haar ogen zien dat ze erg blij was." Ook Bertus (95) mocht als een van de eersten weer bezoek krijgen Bekijk deze video op RTL XL Ook de 95-jarige Bertus mag eindelijk zijn dochter weer op bezoek krijgen. De afgelopen weken hielden Uta en Anni contact door te videobellen, maar daar was dan telkens een verpleger voor nodig, omdat Anni het niet helemaal alleen kon. In levende lijve Nu hadden ze drie kwartier één op één de tijd om bij te kletsen. Op 1,5 meter afstand en dus zonder knuffel, maar dat maakte het niet minder mooi. "Je ziet elkaar wel weer even in levende lijve. Je ziet elkaars gezichten. Ik had me er erg op verheugd", zegt Uta. Komend weekend viert Anni haar tachtigste verjaardag."Daar kunnen we helaas niet bij zijn, dus dat moet ze vieren met haar woongroep", zegt Uta. "Maar ik heb wel een verrassingsstaart besteld en maandag mag ik weer op bezoek komen."