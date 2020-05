Door corona schijnt de zon feller, en dat is zeker niet alleen maar goed nieuws

De aerosolen in de lucht doen nóg iets, namelijk het weerkaatsen van zonlicht. Dat noemen we ook wel verstrooiing. Verstrooiing zwakt de zonkracht af en dat gebeurt nu dus in mindere mate. Op dit moment is de zonkracht telkens al iets hoger dan voorspeld, weet Dorrestein.

Zonkracht

"Normaal gesproken halen we in Nederland maximaal zonkracht acht", zegt Dorrestein. "Als de coronamaatregelen zo blijven en er weinig vliegverkeer en verkeer op de weg is, kan het maar zo dat we deze zomer een zonkracht negen halen." Ter vergelijk: vandaag is er gemiddeld een zonkracht vijf.

Een hogere zonkracht zorgt ervoor dat je sneller verbrandt. Vorig jaar gebeurde dat massaal nadat er op één dag zonkracht zeven werd gemeten.