Stemmingswisselingen, minder zin in seks: meer aandacht voor psychische effecten anticonceptiepil

Huisartsen gaan tijdens gesprekken over de anticonceptiepil meer aandacht besteden aan de psychologische effecten van deze pil, bijvoorbeeld stemmingswisselingen of minder zin in seks.

De anticonceptierichtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert huisartsen om de mogelijke bijwerkingen van de pil te bespreken met vrouwen die hiermee willen starten. Na drie maanden evalueren veel huisartsen met de vrouw hoe de pil bevalt. Tot nu toe lag de nadruk in deze richtlijn vooral op praktische zaken of eventuele lichamelijke bijwerkingen. Nu worden huisartsen gevraagd om ook te vragen naar eventuele depressieve klachten en seksuele verlangens. Dat schrijft de Volkskrant. Lees ook: Waarom je last kunt krijgen van depressieve gevoelens als je de pil slikt Net als elk medicijn kan de pil namelijk bijwerkingen hebben. De bekendste zijn lichamelijk, zoals een toename van het risico op trombose en een kleine toename van het risico op borstkanker, maar sommige vrouwen ervaren ook psychische klachten. Die klachten kunnen variëren van stemmingswisselingen tot minder zin in seks. Lees ook: 'Meisjes van 16 die aan de pil zijn hebben vaker depressieve gevoelens'