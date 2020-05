Belastingdienst geeft toe: toch sprake van etnisch profileren

De Belastingdienst bevestigt dit na onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. Het is voor het eerst dat wordt toegegeven dat tweede nationaliteit bij de fiscus een 'indicator' was en dat onderscheid is gemaakt tussen Nederlandse burgers. Tijdens de toeslagenaffaire was ophef ontstaan over welke persoonsgegevens de Belastingdienst en specifiek de afdeling Toeslagen gebruikt en wat daar precies mee werd gedaan.

'Klap in gezicht'

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) willen opheldering. "Ik wil nu precies weten wanneer en hoe lang dit is gedaan", zegt Omtzigt.

Leijten: "Ik vind dit ernstig. Het kan niet, het mag niet. Het is een klap in het gezicht van de samenleving. Er is ons schoon schip beloofd, maar het is tragisch om vast te moeten stellen dat dit nu pas – na al die tijd – boven tafel komt. Het laat zien dat we er nog lang niet zijn." Afgelopen week eiste de Tweede Kamer inzage in documenten van de Belastingdienst over zogenoemde risicoselectie. Tot dusver is dit geweigerd.