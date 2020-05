Bedrijf achter Booking.com maakt 699 miljoen verlies door corona

Overheidssteun

Booking kwam onlangs in opspraak omdat het in Nederland een beroep deed op de NOW-regeling, waarbij de overheid tot 90 procent van de salarissen van mensen overneemt, mits de werknemers in dienst worden gehouden.

Booking heeft wel recht op die regeling, maar struikelblok voor veel mensen is dat het in de VS beursgenoteerde Booking vorig jaar voor 8 miljard dollar aan eigen aandelen inkocht.

Over 2019 behaalde Booking Holdings op een omzet van 15 miljard dollar een nettowinst van 4,9 miljard dollar. Dat is een enorme winstmarge. Eind maart had het 6,4 miljard dollar aan contanten in kas.