Netanyahu mag regering vormen ondanks corruptieproces

Netanyahu werd in januari aangeklaagd voor corruptie, fraude en vertrouwensbreuk, maar de elf rechters van het Hooggerechtshof vinden dat de premier onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is. Ook oordeelt het Hof dat het vormen van een coalitie Netanyahu niet zal beschermen voor vervolging.

Daarmee kan volgende week de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu en Benny Gantz officieel worden geïnaugureerd. De twee politieke rivalen sloten in april een akkoord, nadat drie verkiezingen in een jaar tijd geen overduidelijke winnaar konden uitwijzen. De samenwerking tussen de rechtse Likud-partij en de centrumpartij Blauw-Wit moet de politieke impasse doorbreken.