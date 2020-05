Waarom sporten kinderen wél samen, maar gaan ze niet allemaal tegelijk naar school?

Daarbij moet je weten dat er in eerste instantie al geen advies lag om de scholen te sluiten. Het kabinet wilde de scholen eigenlijk gewoon open laten. Maar de roep vanuit de samenleving was zo luid, dat de regering niet anders kon dan de scholen alsnog dicht te gooien.

Kinderen zijn in kleinere groepjes

Maar kinderen sporten dus wel allemaal gewoon samen. Dat mag weer. Besmetten kinderen die sporten elkaar dan minder snel dan kinderen in een klas? Het RIVM: "Op basis van onderzoek is de rol van kinderen klein bij de verspreiding van het virus." En toch: "Een klas met 30 kinderen zit dichter op elkaar dan buiten als ze met elkaar sporten. Bij trainingen, want wedstrijden zijn er niet, zijn kinderen in kleinere groepjes."