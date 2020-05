Geniet nog even van de zon, vanaf dit weekend wordt het een stuk kouder

Gelukkig is het nog maar maandag en kunnen we later deze week nog wel genieten van het weer. Morgen is het nog even fris, maar daarna komen er een paar mooie dagen met veel zon en een graad of 20. "Dat komt door een hogedrukgebied boven de Noordzee. Die lucht is vrij warm en droog", zegt Dorrestein. Vrijdag kan het zelfs 23 graden worden en in het zuiden van het land 25 graden.

Na zaterdag kouder

Zaterdag is het vervolgens ook nog mooi weer, maar daarna gaat het snel bergafwaarts. "Zondag wordt het de helft zo warm", zegt Dorrestein. In de pluim (onderstaande afbeelding) is goed te zien hoe de temperatuur na zaterdag omlaag gaat.