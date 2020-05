'Mijn moeder heeft ons geleerd wat liefde is'

Dochter Diana:

"Mijn moeder woonde zelfstandig, maar wel in een wooncomplex. Op 24 maart hadden we besloten om mijn moeder te verhuizen naar het huis van mijn zus. We waren bang dat er een lockdown zou komen en dat onze moeder alleen kwam te zitten. Dat wilde ze niet.

We hadden beloofd, toen onze vader acht jaar geleden overleed, dat we voor haar zouden zorgen en dat ze nooit alleen zou zijn. Dat zijn we nagekomen.

Helaas werd ze ziek. Ze had koude rillingen, koorts en een dubbele longontsteking. Diagnose: corona."