Ambassadeur verdedigt China in brief aan 'Nederlandse vrienden'

Gezaghebbende wetenschappers hebben volgens de ambassadeur duidelijk gemaakt 'dat de mens nog helemaal niet in staat is zo’n virus te creëren. Een virus is het resultaat van een natuurlijke ontwikkeling'. De samenzweringstheorie is een verzinsel die de strijd tegen de echte vijand hindert, zegt Xu, die verder beklemtoont dat 'het nog steeds niet duidelijk is van welk dier het virus op de mens is overgedragen en of dat in China is gebeurd'.

Door veel mensen wordt aangenomen dat het virus op een vis- en dierenmarkt in Wuhan de mens heeft besmet, maar volgens Xu is het eerste geval in Hubei niet van die markt afkomstig.