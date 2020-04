Als corona je tot wanhoop drijft: 'Mijn neefje zag alles wegglippen'

'Mijn neefje van 42 is vorige week overleden. Maakte zich grote zorgen over zijn bedrijf met 22 man personeel en heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Niemand zag dit aankomen in de familie. Is hij nu ook een coronadode?'

Gerwin Buis plaatste deze tekst op Twitter. Er kwam een stroom aan reacties los, zegt hij tegen RTL Nieuws. Veel steunbetuigingen, maar ook mensen die de wanhoop herkennen en de vraag of het om een coronadode gaat, volmondig met 'ja' beantwoorden.

Hypotheek betalen

Buis: "Mijn neef was ondernemer. Ik ben dat ook. En je vraagt je toch af: kan ik straks mijn hypotheek nog wel betalen? Gelukkig heb ik zelf nog wel wat werk, maar dat geldt niet voor iedereen."

Buis' neef vreesde dat hij mensen zou moeten ontslaan. "We spraken daar veel over sinds de corona-uitbraak. Hij had een mooi bedrijf, maar voelde alles wat hij in tien jaar had opgebouwd, wegglippen. Hij heeft zich steeds gekker en gekker gemaakt en zag geen andere uitweg. Allemaal door corona."

Stijgende zorgen

De situatie rond de neef van Buis is een exces, maar door de coronacrisis stijgen wel de zorgen over mensen die in psychische nood verkeren. Bij de stichting MIND is het aantal meldingen toegenomen. "Het gaat om mensen die eenzaam zijn, werkloos zijn geworden. Ze zijn onzeker over hoe ze verder kunnen met leven", zegt Nic Vos de Wael van MIND.

Zwaardere klachten komen ook binnen. "Mensen die het echt niet meer kunnen overzien."