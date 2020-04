Banken in brand, mensen de straat op: in Libanon regeert de honger

De Libanese pond stort tegelijkertijd in, waardoor de gigantische onderklasse in Libanon haar laatste beetje geld ziet verdampen. "Dat is bijna niet voor te stellen. Als de munt bijna halveert, dan ben je dus de helft van je koopkracht kwijt. Dat betekent dat je de helft van je spaargeld kwijt bent. Dat is natuurlijk een gigantisch drama."

Heel indrukwekkend

Zo'n zes maanden geleden kreeg het protest voor het eerst voet aan de grond. Op het hoogtepunt waren in de hoofdstad Beiroet zeker een miljoen mensen op de been. Koens zag toen zelf de impact van de volkswoede: "Dat was heel indrukwekkend. Meestal zijn protesten politiek gekleurd, maar dat was dit niet. Dit was een breedgedragen volksprotest, met de boodschap: die overheid van ons deugt niet."

Onder grote druk besloot premier Saad Hariri daarop om eind oktober af te treden. De huidige regering, onder leiding van Hassan Diab, moet nu beloofde economische hervormingen doorvoeren.