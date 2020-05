Afname nieuwe coronapatiënten verschilt per regio: 'Maatregelen op maat nodig'

Maatregelen op maat

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren zijn nu in het hele land gelijk. Maar de schade verschilt tussen provincies en gemeenten. Reden om na te denken over gerichte maatregelen per regio volgens hoogleraar microbiologie Alex Friedrich van het UMC in Groningen.

"Overal neemt het af. Dat is heel goed en belangrijk. Maar toch zijn er verschillen ontstaan. En die moet je gericht adresseren en zeggen van: ok, welke van de verschillende maatregelen waarmee we het met elkaar eens zijn, kunnen we beter hier toepassen?"

Regionale versoepeling ook test

Waar in de ene regio de kapper bijvoorbeeld beter gesloten kan blijven, zou hij in een andere misschien wel open kunnen, maar wordt wel aan mensen gevraagd mondkapjes te dragen. Voordeel van maatregelen op regionaal niveau is volgens Friedrich dat ze meteen ook een test zijn om te zien of versoepelen zou werken voor het hele land.

"Als je merkt dat het toeneemt, dan kun je weer bijsturen. Als je merkt dat het afneemt of gelijk blijft, kun je ook in andere regio’s versoepelen. Als je zo verschillende maatregelen tegelijkertijd in verschillende regio’s kan toepassen, dan hoef je niet altijd te wachten."