Bendeleden El Salvador hard aangepakt na moordgolf: 'Ze zullen geen zonlicht meer zien'

Ook zijn er betonnen platen tegen de spijlendeuren geplaatst, om te voorkomen dat gevangenen onderling signalen kunnen doorgeven. De premier is er duidelijk over: "Ze zullen geen enkel zonlicht meer zien."

Daarnaast wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende bendes. Ze zitten nu in dezelfde cellen, zodat het voor hen moeilijker is om zich te organiseren. Van social distanding is duidelijk geen sprake. De mannen zitten dicht op elkaar, slechts gekleed in een witte korte broek. Wel dragen enkelen een mondkapje.