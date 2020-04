Italianen mogen vanaf 4 mei weer op bezoek bij familie, maatregelen versoepeld

Familiebezoek

Over iets meer dan een week is de strenge lockdown zoals Italië hem nu kent voorbij. Sinds begin maart mochten Italianen niet meer naar buiten als het niet was voor 'essentiële activiteiten'.

Mensen mogen reizen binnen hun eigen regio, mits ze doelgericht op pad gaan en een mondkapje dragen. De premier roept mensen op om ook bij familiebezoek de maatregel om afstand te houden te respecteren. "Veel besmettingen gebeuren binnen families."